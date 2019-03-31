Сводка из зоны ООС за 30 марта: Версии сторон конфликта. Новости

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Сводка из зоны ООС за 30 марта: Версии сторон конфликта

31.03.19 09:14dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки, 30 марта, незаконные вооруженные формирования (НВФ) шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» ВСУ были обстреляны три раза:

  • из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия дважды вблизи Авдеевки;
  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ открывали огонь три раза, обстреливая позиции Объединенных сил исключительно из тяжелого вооружения:

  • из минометов калибра 82 мм дважды в районе населенного пункта Новотошковское;
  • из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское.

В «ЛНР» заявили о четырех обстрелах за сутки. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Желобок и Сокольники. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В «ДНР» сообщили об обстрелах районов Спартака, Васильевки, Минерального, Донецка (Вольво-центр), Саханки, Коминтерново (после переименования Пикузы), Доломитного, Зайцево, Старомихайловки, Украинского, Октября, Гольмовского. Применялось стрелковое и снайперское оружие, минометы 120 мм и 82 мм, СПГ, АГС.

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