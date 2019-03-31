Сводка из зоны ООС за 30 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки, 30 марта, незаконные вооруженные формирования (НВФ) шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» ВСУ были обстреляны три раза:

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия дважды вблизи Авдеевки;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ открывали огонь три раза, обстреливая позиции Объединенных сил исключительно из тяжелого вооружения:

из минометов калибра 82 мм дважды в районе населенного пункта Новотошковское;

из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское.

В «ЛНР» заявили о четырех обстрелах за сутки. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Желобок и Сокольники. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В «ДНР» сообщили об обстрелах районов Спартака, Васильевки, Минерального, Донецка (Вольво-центр), Саханки, Коминтерново (после переименования Пикузы), Доломитного, Зайцево, Старомихайловки, Украинского, Октября, Гольмовского. Применялось стрелковое и снайперское оружие, минометы 120 мм и 82 мм, СПГ, АГС.