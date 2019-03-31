Ситуация в пунктах пропуска утром 31 марта: Проезда ожидали 75 авто. Новости

Сегодня утром, 31 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 24,8 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 5615 человек и 860 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5550 человек и 1075 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 4480 человек и 910 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2405 человек и 675 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 6760 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 75 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 0/20;

КПВВ «Марьинка» – 0/20;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/5;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Катя: «7:56. На "Каргилле" в сторону Донецка общей очереди 20 машин и 5 льготы»;

Катя: «8:03. На "нулевом" украинском 4 машины впереди»;

Катя: «8:12. Из Украины в Донецк в Марьинке сразу на проверку».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.