Ситуация в пунктах пропуска утром 31 марта: Проезда ожидали 75 авто. Новости

Сегодня утром, 31 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 24,8 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 5615 человек и 860 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 5550 человек и 1075 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 4480 человек и 910 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2405 человек и 675 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 6760 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 75 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 0/20;
- КПВВ «Марьинка» – 0/20;
- КПВВ «Новотроицкое» – 10/5;
- КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Катя: «7:56. На "Каргилле" в сторону Донецка общей очереди 20 машин и 5 льготы»;
- Катя: «8:03. На "нулевом" украинском 4 машины впереди»;
- Катя: «8:12. Из Украины в Донецк в Марьинке сразу на проверку».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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