На Донетчине в апреле будет работать мобильный сервисный центр МВД (График). Новости

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На Донетчине в апреле будет работать мобильный сервисный центр МВД (График)

31.03.19 15:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области с 3 по 26 апреля состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующий график размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МCЦ МВД:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • замена водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График:

  • 3 апреля – Лиман (до переименования – Красный Лиман), ул. Независимости, 46;
  • 4 апреля – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;
  • 10 апреля – Мангуш, пр-т Мира, 72;
  • 11 апреля – Никольское (до переименования – Володарское), ул. Свободы, 87;
  • 12 апреля – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;
  • 18 апреля – Александровка, ул. Центральная, 13;
  • 19 апреля – Доброполье, пр-т Победы, 2;
  • 25 апреля – Торецк (до переименования – Дзержинск), ул. Героев Труда, 3;
  • 26 апреля – Мироновка, ул. Мира, 16.

Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.

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