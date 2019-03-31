На Донетчине в апреле будет работать мобильный сервисный центр МВД (График). Новости

В Донецкой области с 3 по 26 апреля состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующий график размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МCЦ МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График:

3 апреля – Лиман (до переименования – Красный Лиман), ул. Независимости, 46;

4 апреля – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;

10 апреля – Мангуш, пр-т Мира, 72;

11 апреля – Никольское (до переименования – Володарское ), ул. Свободы, 87;

), ул. Свободы, 87; 12 апреля – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

18 апреля – Александровка, ул. Центральная, 13;

19 апреля – Доброполье, пр-т Победы, 2;

25 апреля – Торецк (до переименования – Дзержинск), ул. Героев Труда, 3;

26 апреля – Мироновка, ул. Мира, 16.