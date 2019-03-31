На Донетчине в апреле будет работать мобильный сервисный центр МВД (График). Новости

В Донецкой области с 3 по 26 апреля состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующий график размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.
Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.
Услуги МCЦ МВД:
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- замена водительского удостоверения;
- выдача международного водительского удостоверения;
- прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.
График:
- 3 апреля – Лиман (до переименования – Красный Лиман), ул. Независимости, 46;
- 4 апреля – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;
- 10 апреля – Мангуш, пр-т Мира, 72;
- 11 апреля – Никольское (до переименования – Володарское), ул. Свободы, 87;
- 12 апреля – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;
- 18 апреля – Александровка, ул. Центральная, 13;
- 19 апреля – Доброполье, пр-т Победы, 2;
- 25 апреля – Торецк (до переименования – Дзержинск), ул. Героев Труда, 3;
- 26 апреля – Мироновка, ул. Мира, 16.
Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.
Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.
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