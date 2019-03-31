Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев. Новости

В Донецкой области по состоянию на 28 марта официально зарегистрировано 484 858 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 28.03.2019 на территории Донецкой области учтено 410 650 семей и 484 858 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 102 111;

дети – 60 926;

лица с инвалидностью – 17 177;

пенсионеры – 304 644.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 95 843 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 50 013;

Краматорск – 47 301;

Славянск – 35 025;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 116;

Константиновка – 22 276;

Марьинский район – 19 259;

Славянский район – 17 733;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 553;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 658.

Напомним, что в Украине по состоянию на 25 марта учтены 1 млн 363 тыс. 754 переселенца из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Украине реальное количество ВПЛ неизвестно. Это связано с несколькими причинами.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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