Обстрел населенных пунктов на Луганщине: Волонтер рассказал о последствиях (Фото). Новости

В результате обстрела населенных пунктов в Луганской области Золотое, Золотое-4, Катериновка, Новоалександровка были повреждены дома мирных жителей и мост. О последствиях обстрела на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«29 марта в 16:45 удару из артиллерии калибра 152 мм подвергся мост в г. Золотое Луганской области, соединяющий г. Золотое с г. Горское и мирными населенными пунктами, расположенными на подконтрольной правительству Украины территории (дорога ведет в города Лисичанск и Северодонецк, который на данный момент является административным центром Луганской области). Данной дорогой неоднократно пользовалась для проезда в г. Золотое в том числе и команда нашей миссии. Мост, который попал под обстрел, расположен примерно в 7 км от линии разграничения, в тыловой зоне Золотого», – написал он.

По словам Каплина, по периметру моста разорвались 13 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, вследствие чего было повреждено остекление в 4-х квартирах в многоквартирном жилом доме по ул. Молодежная, расположенном неподалеку. «Чудом, вследствие обстрела не пострадал никто из гражданских лиц: через мост в момент обстрела осуществлялось движение гражданских автомобилей, а на футбольном поле в ста метрах от моста играла детвора», – добавил он.

Также, как рассказал волонтер, в ходе попадания снаряда из гранатомета 29 апреля днем пострадал частный дом по ул. Первая Вольная в Золотом-4: в ходе обстрела повреждено остекление хозяйственной постройки и забор.

Двумя днями ранее, 27 марта в ходе боевых действий, около 19:00 в с. Екатериновка было повреждено остекление в 4 жилых домах, а в с. Новоалександровка в ходе обстрелов были повреждены 10 домовладений.

Сотрудники гуманитарного штаба побывали на месте обстрелов. Пострадавшим семьям оказывается посильная гуманитарная помощь.

Напомним, обстрел моста, соединяющего прифронтовые Горское и Золотое, велся прицельно.

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