Нолики строят из себя что-то: В «ДНР» признали «документы» «ЛНР». Новости

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Нолики строят из себя что-то: В «ДНР» признали «документы» «ЛНР»

ДН

31.03.19 09:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о признании «документов» «ЛНР», сообщают местные интернет-издания.

Отмечается, что признаются «разрешительные документы ЛНР, выданные Минстроем и Госслужбой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР»  и что «разрешительные документы приравниваются к соответствующим разрешительным документам ДНР».

Эта новость вызвала немедленную реакцию социальных сетей.

  • Макс Лихачев: «Князьки. Нолики строят из себя что-то»;
  • Виктория: «Фууух... Жить стало легче!!!»;
  • Людмила: «И таможню наверно отменили....»;
  • Андрей: «Браво. Наконец то. Я ждал этого 5 лет»;
  • Михаил: «Загранпаспорта для поездок в ЛНР выдавать будут?»;
  • Павел: «Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы.....(с) Цицерон это знал еще за 60 лет до нашей эры»;
  • Владимир: «...я сплю пятый год и мне снится кошмар»;
  • Любовь: «А дипломы??? ДНР не признает выданные ЛНР?»;
  • Кирим: «Возможно, вскоре и таможню уберут, потихоньку все к этому идет, начали с объединения ж/д, теперь документы единые, хотя до этого даже разговоров о каком-то объединении не было, а сейчас гораздо теснее начали сотрудничать, договора подписывать, со временем может и до таможни дело дойдет»;
  • Александр: «Не уберут таможню. Дружба дружбой, а табачок – порознь».

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