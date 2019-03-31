Нолики строят из себя что-то: В «ДНР» признали «документы» «ЛНР». Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о признании «документов» «ЛНР», сообщают местные интернет-издания.

Отмечается, что признаются «разрешительные документы ЛНР, выданные Минстроем и Госслужбой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР» и что «разрешительные документы приравниваются к соответствующим разрешительным документам ДНР».

Эта новость вызвала немедленную реакцию социальных сетей.