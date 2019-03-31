Дорога «без гарантий»: Как выглядит КПВВ «Золотое» (Фото). Новости

Государственная пограничная служба Украины в очередной раз пытается начать полноценную работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» в Луганской области. Однако людей, которые пересекают здесь линию разграничения, до сих пор единицы. Главная причина этому – не отсутствие такой необходимости, а отказ со стороны «ЛНР» открыть подобный контрольный пункт. Фоторепортаж, как сегодня выглядит КПВВ «Золотое», опубликовало «Радио Свобода».

Так, попытка открыть КПВВ «Золотое» – уже третья раз за последние два года.

Ежедневно около 150 автомобилей и 200-250 пешеходов проходят через КПВВ – это все жители поселков из «серой зоны».

На КПВВ установлены три кабинки для паспортного контроля лиц, которые движутся в сторону контролируемой части территории, и еще три кабинки – для движения на временно неподконтрольную украинской власти территорию. Также на КПВВ обустроены отдельные зоны для пешеходов и автомобилей, а также укрытия на случай опасности или обстрела КПВВ. Территория вокруг КПВВ заминирована.

Здесь расстояние от КПВВ до первых позиций незаконных вооруженных формирований (НВФ) около 2 км. Сейчас движение по этому участку не производится ни автомобилями, ни пешеходами. Единственные, кто может проехать по дороге между украинской стороной КПВВ и стороной НВФ, это наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«КПВВ Золотое. Украинскую сторону пройти можно, дальше дорога к боевикам. Но дорога "без гарантий"...», – написал на своей странице в Facebook автор фото Андрей Дубчак.

В Госпогранслужбе уверяют, что они готовы в любой момент начать двустороннее движение автомобилей и пешеходов через линию разграничения.

Напомним, что 24 марта украинская сторона в одностороннем порядке открыла пропуск через единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что он будет открыт в воскресенье, 24 марта, об этом официально уведомили и Россию. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.

Читайте также: