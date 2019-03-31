Пожар на Донетчине: Погиб мужчина. Новости

На пожаре в Доброполье (Донецкая обл.) 30 марта погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«30 марта в 5:07 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме, который произошел на ул. Ростовская в г. Доброполье Донецкой области. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. В результате пожара погиб мужчина», – сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован в 06:45, его причина устанавливается.