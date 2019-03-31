Животные на передовой: На Луганщине пес чувствует обстрелы и предупреждает людей. Новости

В Луганской области на одном взводном опорном пункте (ВОП) «служит» четырехлапый Колокольчик (Дзвіночок). Его историю рассказал военный журналист Тарас Грень на своей странице в Facebook.

«У него есть свое место в боевом расчете (правда негласное). Он стоит на всех видах обеспечения (по нормам линии ноль). Заступает в наряды. Имеет увольнения. Несмотря на маленький рост и четыре лапы он – полноценный член взвода одного из ВОПов, что обороняют сейчас Луганщину. Его зовут Колокольчик. Благодаря его звонкому голосу, никто чужой не подойдет к позициям незамеченными», – написал он.

По словам журналиста, пес чувствует обстрелы, и имеет свою систему сигналов, чтобы показать людям, когда нужно прятаться в безопасное место (и какое место будет безопасным так же). «А еще ... он просто Друг. Да-да именно с большой буквы – Друг. Умеет развлечь, когда грустно. Подбодрить, когда не осталось сил. И искренне обижается, не прощая измены или грубости. Но такого здесь еще не случалось. Потому выполнить задание на передовой можно только будучи одной командой, где доверяют, берегут и ценят друг друга», – рассказал Тарас Грень.

Фото: Facebook / Тарас Грень

Напомним, на одной из передовых позиций в Донецкой области украинские военные выхаживают новорожденного щенка. Кормят из пипетки и сшили ему камуфляжную форму.

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