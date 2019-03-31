Гримчак назвал ключевую проблему переселенцев в Украине. Новости

В Украине главная проблема переселенцев с временно неподконтрольных украинской власти территорий – это отсутствие жилья. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак в эфире телеканала «ZIK».

По его словам, МинВОТ на этот год запланировало инфраструктурные проекты в фронтовых и прифронтовых областях. «Был разработан механизм на основе иностранных инвестиций, который предусматривает финансирование инфраструктурных проектов в Луганской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях», – сообщил Гримчак.

Также он добавил, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) преимущественно выезжали в соседние прифронтовые регионы, но в целом расположены по всей территории Украины. «Главная проблема людей с оккупированных территорий – это отсутствие жилья, что учтено и в инфраструктурных проектах. Также есть проблемы с регистрацией, с доступом к медицинским услугам, в фронтовых районах – проблемы с возможностью получить пенсию», – сказал Юрий Гримчак.

Как сообщалось ранее, по мнению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, проблема с жилищным обеспечением ВПЛ также является на сегодня самой острой. При этом отсутствие механизма возмещения или компенсации стоимости утраченного или поврежденного имущества исключает приобретение переселенцами жилья в собственность.

Напомним, в Украине нет квалифицированной оценки потребностей ВПЛ в жилье. А по мнению правового аналитика Благотворительного фонда «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Элины Шишкиной, в Украине о жилищных проблемах ВПЛ, кроме правозащитников в последнее время очень мало говорят и политики, и СМИ.

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