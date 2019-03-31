Заложник бюрократии: Чтобы проголосовать на выборах, переселенке пришлось обратиться в суд. Новости

Сегодня, 31 марта, переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Анастасия Зоря сможет проголосовать за кандидата в президенты Украины, которого поддерживает. Это право женщина отстаивала в суде. Помощь в сопровождении дела ей оказал юрист Сергей Мовчан. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ).

Так, Анастасия Зоря уже больше года постоянно проживает в Киеве. Она снята с регистрации по прежнему месту жительства и пока нигде не зарегистрирована. С сентября 2017 года имеет справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), в которой указан адрес места регистрации на неподконтрольной украинской власти территории и место фактического проживания в столице, где она и хотела проголосовать.

«С приближением дня выборов, в конце января, Анастасия обратилась в Отдел ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) Голосеевской районной государственной администрации в городе Киеве с просьбой включить ее в список избирателей на выборах президента Украины (заявление об изменении избирательного адреса избирателя). Но получила устный отказ "Вы не имеете такого права". Женщина на этом не остановилась и направила в тот же отдел ГРИ письменное обращение. Такой шаг тоже не помог», – говорится в сообщении.

Как рассказали правозащитники, Анастасии сообщили, что для определения ее избирательного адреса, необходимо зарегистрировать место проживания в соответствии со ст. 6 Закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине». «Однако, это не усматривается возможным, поскольку на сегодня отсутствует порядок, который бы предоставлял возможность зарегистрироваться на временно оккупированной территории Луганской области, где у ее матери имеется жилье. Другого жилья, где бы переселенка имела возможность зарегистрироваться, – нет. Устно ей посоветовали зарегистрироваться в местах учета бездомных. Однако это не соответствует действительности, ведь в справке ВПЛ указано место прописки в городе на Луганщине, который сегодня неподконтрольный Украине», – отмечается в сообщении.

Так, у переселенки не осталось другого выбора, как обратиться в суд за защитой своих прав. Иск помог подготовить юрист общественной приемной УХСПЧ в Киеве Сергей Мовчан. «Занимаю активную общественную позицию и хочу принимать участие в качестве избирателя в выборах президента Украины по новому месту жительства, как внутренне перемещенное лицо... ...Считаю, что в этом случае есть все основания для внесения меня в списки избирателей, так как я являюсь гражданкой Украины, по возрасту имею право голоса и место моей регистрации определено справкой о постановке на учет ВПЛ», – отмечает Анастасия Зоря.

Юристы подтверждают, что это право закреплено в Конституции Украины, других законах и подзаконных нормативно-правовых актах и ​​ряде международных договоров, ратифицированных Украиной. «Анастасия стала заложником бюрократии в Украине. Как и другие ВПЛ, количество которых мы даже не можем подсчитать, ведь после получения устного отказа переселенцы часто вообще никуда больше не обращаются. Дело в том, что ВПЛ, которые вообще не имеют штампа регистрации места жительства в паспорте, не имеют возможности зарегистрироваться в населенных пунктах, находящихся на оккупированной территории, поскольку отсутствует такой механизм в Государственной миграционной службе Украины», – констатирует Сергей Мовчан.

28 марта Окружной административный суд Киева удовлетворил требования переселенки Анастасии Зори.

Отказ в регистрации отделом ведения ГРИ Голосеевской районной государственной администрации в городе Киеве суд признал противоправным и обязал этот Отдел определить Анастасии временный избирательный адрес.

Таким образом, переселенка сможет воспользоваться своим правом голоса.

Напомним, сегодня, 31 марта, в 8:00 по всей Украине (кроме неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма) открылись избирательные участки для проведения первого тура выборов президента страны. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

Читайте также: