На Луганщине открылись все 536 избирательных участков. Новости

Сегодня, 31 марта, в шести территориальных избирательных округах Луганской области открылись все 536 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации (ОГА).

«Сегодня, 31 марта, проходят очередные выборы президента Украины. Всего на Луганщине в шести территориальных избирательных округах открыто 536 избирательных участков. Это составляет 100% от их общего количества. Избирательные участки начали работу в 8:00 и будут работать до 20:00», – сообщили в Луганской ОГА.

В пресс-службе также добавили, что избирательный процесс идет в соответствии с действующим законодательством. Нарушений не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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