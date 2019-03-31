Крупный пожар в Горловке: Горел завод по переработке пластика . Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке в пос. Пантелеймоновка (Донецкая обл.) произошел пожар на нефункционирующем заводе по переработке пластика. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает «МЧС ДНР».

Там пожар назвали «социально значимым» и присвоили ему повышенный номер вызова.

«30.03.2019 г. Горловка, Центрально-Городской р-н, пос. Пантелеймоновка, ул. Карла Маркса, нефункционирующий завод по переработке пластика ООО "Чистая Планета" – пожар по рангу 1-БИС», – говорится в сообщении.

Пожар произошел в полуразрушенном одноэтажном здании, размерами 20 х 150 м. Уничтожено 3000 кв м кровли, мусора 400 кв м. Причина пожара устанавливается.