Выборы проходят в штатном режиме, – ЦИК. Новости

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Выборы проходят в штатном режиме, – ЦИК

31.03.19 10:07unn.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Выборы проходят в штатном режиме. Об этом сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Константин Хивренко в комментарии «УНН».

«Выборы проходят в штатном режиме», – сказал заведующий отделом.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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