Женщина и мальчик получили ранения в результате обстрела Сентяновки, – ОБСЕ. Новости

В Сентяновке (быв. Фрунзе; неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска) женщина и мальчик получили ранения в результате обстрела. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ

«На ул. Шевченко, 22, жительница (81 год) рассказала СММ, что у нее на левом плече гематомы, объяснив, что ранения она получила 25 марта в 18:30, когда стояла возле дома, потому что именно тогда произошел обстрел. На ул. Шевченко, 20, житель (в возрасте примерно 38 лет), представившийся внуком женщины, рассказал СММ, что в тот же день, когда он был на работе, его 12-летнего сына, который во время обстрела пытался добраться до погреба во дворе дома, чтобы укрыться там, сбила ударная волна от взрыва», – говорится в сообщении.

Медработники пункта скорой помощи в Сентяновке сообщили о том, что 25 марта они оказали медицинскую помощь мальчику, у которого было сотрясение мозга и шок, и пожилой женщине, у которой были гематомы.