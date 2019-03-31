Интеграция переселенцев: Донецкая область – единственная, которая утвердила отдельную программу. Новости

Донецкая область – единственная, которая утвердила отдельную программу интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом говорится в отчете по результатам мониторинга региональных программ интеграции ВПЛ в Украине в 2018-2019 годах, подготовленном юристом программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Ириной Лоюк. Отчет опубликован на сайте организации.

Так, в 2018 году в Донецкой области действовала Региональная программа интеграции, социальной адаптации и защиты ВПЛ на 2018 год, утвержденная решением председателя облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации №315/5-18 от 06.03.2018 года.

Согласно отчету, программа предусматривала следующие мероприятия:

Информационное обеспечение ВПЛ : обеспечение работы информационных центров; создание стенда; проведение пресс-туров; проведение информационно-консультационного мероприятия. Создание надлежащих условий проживания : проведение комплекса ремонтных работ помещений в городах и районах с целью компактного проживания ВПЛ; компенсация расходов предприятиям, учреждениям, организациям, связанным с проживанием ВПЛ; привлечение международной технической помощи для обеспечения жильем ВПЛ; реализация проектов по строительству и реконструкции помещений под жилье. Предоставление качественных правовых услуг ВПЛ и повышение их осведомленности : создание окна админуслуг на КПВВ; бесплатная правовая помощь ВПЛ; разработка и распространение информационных материалов. Содействие трудоустройству безработных из числа ВПЛ и осуществление их профессионального обучения как условия повышения конкурентоспособности на рынке труда : привлечение международных проектов для поддержки предпринимательства; проведение тренингов по развитию предпринимательства; компенсация расходов на оплату труда по трудоустройству зарегистрированных безработных из числа ВПЛ; выплата компенсации зарегистрированным безработным из числа ВПЛ расходов для прохождения предварительного медицинского и наркологического осмотра; осуществление индивидуального сопровождения безработных из числа ВПЛ, предусматривающее в течение 12 месяцев психологическую, социальную и юридическую поддержку; привлечение ВПЛ к общественным и другим работам; осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; предоставление ваучеров на обучение. Улучшение механизмов предоставления социальной помощи и пенсионных услуг : модернизация мобильных офисов для приема документов; повышение знаний социальных работников при оказании психологической помощи ВПЛ; оказание материальной помощи ВПЛ. Поддержка и защита детей : обеспечение ведения реестра детей-сирот-ВПЛ, детей, лишенных родительской опеки, детей, которые переместились без сопровождения законных представителей; организация оздоровления и отдыха ВПЛ; создание образовательных центров «Донбасс-Украина». Создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом . Обеспечение психологической и медицинской поддержки ВПЛ . Содействие реинтеграции ВПЛ в общество принимающих громад .

Как отмечается в отчете, на 2019-2020 годы в Донецкой области принята Региональная программа поддержки и интеграции ВПЛ. «Указанная программа является примером системного внедрения Стратегии и Плана мероприятий, в связи с чем есть возможность со ссылками на соответствующие разделы Стратегии и Плана мероприятий, отследить их реализацию в регионе. Наличие такой программы и постоянный мониторинг и оценка ее внедрения может стать лучшей практикой интеграции ВПЛ в Украине и примером деятельности местных органов власти для обеспечения интеграции ВПЛ», – резюмируется в отчете.

Напомним, Кабинет министров Украины 21 ноября утвердил план мероприятий по выполнению Стратегии интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года. Планом реализации Стратегии интеграции ВПЛ предусмотрено выполнение программных мероприятий по трем стратегическим направлениям.

Как сообщалось ранее, в Министерстве социальной политики Украины создана рабочая группа для разработки нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения прав и свобод ВПЛ и других уязвимых групп населения, пострадавших от вооруженного конфликта.

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