Выборы президента: Правоохранители рассказали о первых нарушениях. Новости

Сегодня, 31 марта, в органы полиции поступило уже 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

«Ситуационные центры заработали с самого утра. 31 марта 2019 в органы полиции поступили 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области – 4, Кировоградской – 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской – по 2, Киевской, Одесской, Черкасской – по 1 и в городе Киеве – 7», – сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что семь фактов связаны с незаконной агитацией, два – с фотографированием бюллетеней (в Кировоградской области); по одному факту – подкуп избирателя (в Закарпатской области) и попытка вынос бюллетеня с участка (в Житомирской области).

Напомним, сегодня, 31 марта, в 8:00 по всей Украине (кроме неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма) открылись избирательные участки для проведения первого тура выборов президента страны. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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