В Донецкой области 3 ОИК получили дополнительные бюллетени за день до выборов. Новости

В Донецкой области 3 окружные избирательные комиссии получили дополнительные бюллетени за день до выборов. Об этом сегодня, 31 марта, во время пресс-брифинга рассказала координатор наблюдения «Опоры» за выборами в Донецкой области Светлана Агаджанян.
По ее словам, дополнительные 443 бюллетеня распределили между ОИК №№47, 60 и 46. При этом 131 бюллетень на ОИК №46 до сих пор опечатан, их не передавали на участки.
Как добавила сотрудница отдела ведения Государственного реестра избирателей, необходимость в дополнительных бюллетенях возникла в округах, где участвовать в выборах будут военнослужащие. Она объяснила, что за время от заказа бюллетеней в этих ОИК состоялось перемещение избирателей – где-то их стало больше, а где-то – меньше.
Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).
Источник: UA Донбасс
Читайте также:
- Итого – 39: Центризбирком утвердил итоговое число кандидатов в президенты (Список)
- 10 степеней защиты, 70 футбольных полей, уникальная краска: Интересные факты о бюллетене-2019 (Видео)
- 80 грн на избирателя: Выборы-2019 стали еще и самыми дорогими для государства (Видео)
- Начнет Австралия: За рубежом украинцы будут выбирать президента трое суток (Видео)
- Тайно и вне тюрьм: Социологи рассказали о нюансах «Национального экзит-пола» в день голосования
- Выборы-2019: По числу сменивших места голосования абсолютный рекорд у Донецкой области
- Выборы-2019: Меньше всего избирателей – на Луганщине, Донецкая область – на 7-м месте
- Сегодня – выборы президента: Куда идти, что брать и как голосовать
- В Украине начались выборы президента
- Кроме президента: На Донетчине сегодня проходят 5 выборов
- Выборы проходят в штатном режиме, – ЦИК
Комментарии