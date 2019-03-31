В Донецкой области 3 ОИК получили дополнительные бюллетени за день до выборов. Новости

В Донецкой области 3 окружные избирательные комиссии получили дополнительные бюллетени за день до выборов. Об этом сегодня, 31 марта, во время пресс-брифинга рассказала координатор наблюдения «Опоры» за выборами в Донецкой области Светлана Агаджанян.

По ее словам, дополнительные 443 бюллетеня распределили между ОИК №№47, 60 и 46. При этом 131 бюллетень на ОИК №46 до сих пор опечатан, их не передавали на участки.

Как добавила сотрудница отдела ведения Государственного реестра избирателей, необходимость в дополнительных бюллетенях возникла в округах, где участвовать в выборах будут военнослужащие. Она объяснила, что за время от заказа бюллетеней в этих ОИК состоялось перемещение избирателей – где-то их стало больше, а где-то – меньше.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

Источник: UA Донбасс

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