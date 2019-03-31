Как голосуют военные в зоне ООС (Фото). Новости

Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, которые выполняют обязанности в зоне проведения операции Объединенных сил, приступили к голосованию. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает командование оперативно-тактической группировки «Север».

Группа проводит голосование на специальном участке в Донецкой области

«Не будь равнодушным к судьбе родной страны! Бери пример со своих защитников», – призывают военные.

Как голосуют военные в Луганской области на своей странице в Facebook показал журналист «Радио Свобода» Андрей Дубчак.

«Нас много людей в комментариях просили показать, как будут голосовать военные на передовой. Показываем», – написал он.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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