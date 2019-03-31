На Донетчине полиция проверяет факт избиения члена избирательной комиссии. Новости

Полиция Великой Новоселки (Донецкая обл.) проверяет факт избиения одного из членов избирательной комиссии. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру. Пострадавший сразу вызвал медиков и полицию», – сообщили в полиции.

Также сообщается, что пострадавший от госпитализации отказался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Великоновоселковского отделения полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.