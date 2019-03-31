Донетчина: все избирательные участки открылись, КПВВ вовремя начали работать. Новости

Все 100% участков на территории Донецкой области открылись для голосования. Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения начали свою работу вовремя. Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети «Опора».

По информации пресс-офицера Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Олега Лычковском, все КПВВ на линии разграничения начали свою работу вовремя, согласно весеннему графику – с 7:00.

«Сейчас они работают в штатном режиме. Сейчас сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилась следующее количество транспортных средств: по состоянию на 7:00 КПВВ "Майорское" и "Марьинка" по 20 автомобилей на выезд из временно-оккупированных территорий КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" – по 10 соответственно. Главной нашей задачей, в первую очередь, остается обеспечение безопасности граждан при пересечении линии разграничения и недопущения перемещения через КПВВ оружия, взрывчатки, средств террора и лиц, которые могут участвовать в диверсионных акциях с целью дестабилизации ситуации в Украине», – отметил Олег Личковский.

На сегодняшний день в список избирателей в Донецкой области были включены 1435 68 избирателей.

«Большее количество людей, которые изменили место голосования – в Донецкой области это 25 458 человек – 90% этих людей появились в последние 2 дня – это дало очень большую нагрузку. Поэтому, в случае назначения второго тура, просьба к гражданам – заблаговременно обращаться, ибо трудности с большим наплывом избирателей, которые заранее не изменили место голосования и затягивали эту процедуру до последнего дня. Ни одна категория избирателей, имеющих право голоса, не была ограничена или лишена права голоса», – рассказала начальница отдела ведения Государственного реестра избирателей Донецкой ОГА Руслана Шевцова.

По Донецкой области от гражданской сети ОПОРА сосредоточено 80 краткосрочных наблюдателей, которые находятся также и на специальных участках.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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