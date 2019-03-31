Проголосовал и вам советую: Глава Донецкой ОВГА рассказал, как проходит голосование (Фото). Новости

В Донецкой области процесс голосования на очередных выборах президента Украины проходит спокойно. Об этом сегодня, 31 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Проголосовал сам и всем советую воспользоваться своим правом выбрать будущее страны. Приходите на избирательные участки – голосуйте за того, кого лично Вы считаете достойным. Условия, необходимые для свободного волеизъявления, созданы. Все избирательные участки в Донецкой области открыты. Процесс голосования проходит спокойно», – написал он.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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