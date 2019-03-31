С утра в Донецкой области зарегистрировано 15 нарушений, связанных с выборами, – полиция. Новости

С утра в Донецкой области зарегистрировано 15 нарушений, связанных с выборами. Сообщения касались несвоевременного открытия участков, вероятного сбора сведений о результатах голосования избирателей, а также избиения члена комиссии. По всем фактам полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«По состоянию на 10:30 в полицию поступило 15 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом», – сообщили в пресс-службе.

Так, полиция Великой Новоселки проверяет факт избиения члена участковой избирательной комиссии.

«Как сообщил заявитель, коллеги из избирательного участка нанесли ему телесные повреждения и разбили камеру. Пострадавший от госпитализации отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины», – проинформировали в пресс-службе.

«Житель города Николаевка Славянского района сообщил, что возле избирательного участка находится неизвестный мужчина, который ставит у себя отметки, кто за кого проголосовал. В полицию Мариуполя поступило сообщение, что избиратель сфотографировал свой бюллетень. По всем обращениям проводится проверка», – добавили в полиции.

В пресс-службе также сообщили, что полицейские реагируют на все обращения от граждан, поступающие с избирательных участков. Для фиксации нарушений на участках работают группы документирования. Оперативное рассмотрение обеспечивают отдельные следственно-оперативные группы.