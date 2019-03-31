По данным «Опоры» на спецучастках на территории ООС проголосовало 30% военного состава. В пресс-центре ООС называют другую цифру (Видео). Новости

По состоянию на 10:00 на территории Донецкой и Луганской областей все специальные избирательные участки для военных открылись вовремя, уже проголосовало 30% военного состава. Об этом говорится в сообщении Гражданской сети «Опора».
«Все 79 специальных избирательных участков на территории Донецкой и Луганской областей открылись своевременно, работают в соответствующем режиме, нарушений в настоящее время нет. Сейчас по состоянию на 10:00 уже проголосовало 30% основного военного состава», – рассказал полковник, начальник отдела морально-психологического обеспечения Евгений Коваленко.
Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, все участки открылись вовремя и по данным на 11:00 проголосовало около 20% военнослужащих. Выборы проходят в плановом режиме. Всем военнослужащим дана максимальная возможность проголосовать.
Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).
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