Выборы президента Украины: На 11:00 проголосовали 16,08% избирателей. Новости

По состоянию на 11:00 явка на выборах президента Украины составила 16,08% избирателей. Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В ЦИК уточнили, что данные об активности избирателей поступили из 81 округа по всей Украине, за исключением Николаевской и Херсонской областей. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Донецкой области активность избирателей по состоянию на 11 часов составляет 15,88%, в Луганской – 19,51%.

Скриншот: официальный сайт ЦИК

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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