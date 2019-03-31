В Луганской области зафиксировали 23 сообщения о возможных нарушениях во время выборов. Новости

По данным ситуационного центра состоянию на 12:00 полицией Луганщины зарегистрировано 23 сообщения о возможных нарушениях во время выборов. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.
Так, в Белокуракинском районе в полицию поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что гражданин на мобильный телефон фотографирует бюллетень.
В Рубежном:
- заявитель пожаловался в полицию, что он не может проголосовать, потому что к нему, как к инвалиду, не пришла избирательная комиссия;
- информация от журналиста о том, что на избирательный участок подъехал автобус, в котором привезли людей. Заявитель считает, что людей привезли голосовать за одного из кандидатов в президенты Украины;
- сообщение о том, что в одной из кабинок для голосования выявлены два человека.
В Северодонецке:
- сообщение о том, что на избирательный участок вошла группа людей, которые, по мнению заявителя, смогут подделать бюллетени;
- сообщение от местного жителя о том, что в почтовый ящик, расположенной в подъезде жилого дома, брошена открытка с предложением голосовать за одного из кандидатов в президенты Украины;
- сообщение о том, что в кабинке для голосования одновременно находились двое избирателей;
- сообщение о том, что один из избирателей, получив бюллетень для голосования, передал его другому избирателю;
- сообщение о том, что к входу на избирательный участок подошли неизвестные молодые люди спортивного телосложения, но увидев сотрудников полиции, ушли;
- сообщение о том, что на жилом доме висит плакат с призывом голосовать за одного из кандидатов в президенты Украины.
В Лисичанске:
- сообщения, из помещения избирательного участка гражданин пытался вынести бюллетень;
- гражданин сообщил, что по его мнению на избирательном бюллетене неразборчиво проставлена печать.
«Все факты зарегистрированы. Некоторые факты по результатам проверки не нашли своего подтверждения. По другим сообщениям еще проводится проверка. Полиция продолжает немедленно реагировать на сообщения граждан, – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).
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