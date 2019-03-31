В Луганской области зафиксировали 23 сообщения о возможных нарушениях во время выборов. Новости

По данным ситуационного центра состоянию на 12:00 полицией Луганщины зарегистрировано 23 сообщения о возможных нарушениях во время выборов. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Так, в Белокуракинском районе в полицию поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что гражданин на мобильный телефон фотографирует бюллетень.

В Рубежном:

заявитель пожаловался в полицию, что он не может проголосовать, потому что к нему, как к инвалиду, не пришла избирательная комиссия;

информация от журналиста о том, что на избирательный участок подъехал автобус, в котором привезли людей. Заявитель считает, что людей привезли голосовать за одного из кандидатов в президенты Украины;

сообщение о том, что в одной из кабинок для голосования выявлены два человека.

В Северодонецке:

сообщение о том, что на избирательный участок вошла группа людей, которые, по мнению заявителя, смогут подделать бюллетени;

сообщение от местного жителя о том, что в почтовый ящик, расположенной в подъезде жилого дома, брошена открытка с предложением голосовать за одного из кандидатов в президенты Украины;

сообщение о том, что в кабинке для голосования одновременно находились двое избирателей;

сообщение о том, что один из избирателей, получив бюллетень для голосования, передал его другому избирателю;

сообщение о том, что к входу на избирательный участок подошли неизвестные молодые люди спортивного телосложения, но увидев сотрудников полиции, ушли;

сообщение о том, что на жилом доме висит плакат с призывом голосовать за одного из кандидатов в президенты Украины.

В Лисичанске:

сообщения, из помещения избирательного участка гражданин пытался вынести бюллетень;

гражданин сообщил, что по его мнению на избирательном бюллетене неразборчиво проставлена ​​печать.

«Все факты зарегистрированы. Некоторые факты по результатам проверки не нашли своего подтверждения. По другим сообщениям еще проводится проверка. Полиция продолжает немедленно реагировать на сообщения граждан, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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