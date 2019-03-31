Выборы в Украине: Как голосовали кандидаты в президенты (Видео). Новости

Наиболее заметные политические игроки на нынешних выборах президента уже идут на участки. Свой выбор сделали Олег Ляшко, Юлия Тимошенко и Александр Вилкул, передает телеканал «Украина».

Одним из первых на избирательном участке появился вместе с супругой кандидат в президенты Олег Ляшко. Первой проголосовала супруга, а далее – сам Олег Ляшко. В кабинке для голосования долго не задержался.

«Я голосовал, чтобы свиней меньше у власти было. Сегодня у нас уникальный шанс, чтобы сильная страна была», – сказал он.

Под руку с мужем и с коллегами по партии голосовать пришла Юлия Тимошенко. Охотно общалась с прессой и рассказала о своем выборе. Говорит, голосовала за успешное будущее.

«Мы делаем шаг вперед к успешной цветущей, европейской стране. Я верю, что сегодня начинается новый исторический прогресс Украины к миру, к процветанию, к счастью каждого человека», – сказала кандидат в президенты.

Не стал откладывать на вечер голосование и лидер оппозиции Александр Вилкул. Пришел сам. Охотно шутил с журналистами. Прогнозов относительно результатов голосования не давал, но призвал украинцев сегодня воспользоваться своим правом голоса.

«Наш голос – это наше мирное оружие. Выстрелим залпом – все будет очень хорошо. Все будет отлично, я проголосовал за мир, за сильную экономику, достойные зарплаты, за высокий уровень жизни и я призываю сегодня всех прийти на избирательные участки», – сказал он.

Видео: ТК «Украина»