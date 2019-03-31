На КПВВ наплыва транспорта и людей нет, – Госпогранслужба. Новости

По данным на 12:00 все КПВВ на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, правонарушений не зафиксировано. Как предает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 марта, сообщил пресс-офицер Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Олег Лычковский.

По его словам, пасcажиро-транспортный поток остается на уровне выходных дней. «Это в 1,5 –2 раза меньше, чем в рабочие дни», – сказал он.

Также он отметил, что накопления людей и транспорта нет по обе стороны линии разграничения. Пограничники продолжают работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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