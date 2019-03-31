Людей спасло чудо: Золотое снова попало под обстрел (Фото). Новости

Вчера, 30 марта, незаконные вооруженные формирования (НВФ) снова обстреляли прифронтовое Золотое (Луганская обл.). Об этом сегодня, 31 марта, на своей на своей странице в Facebook сообщил председатель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко.

«Российские войска продолжают воевать с мирными населением Золотого. Вчера, около семь часов вечера их арта вновь била по городу. Теперь они целили по улице 1 Вольная, на которой нет и никогда не было военных подразделений ВСУ», – написал он.

По словам Ильченко, прилетело 3 снаряда 152-го калибра. В результате в двух домах повреждены окна, заборы, придомовые постройки, а один дом после прямого попадания полностью уничтожен. «Этот дом расположен по улице 1 Вольная, 29. Там проживает пожилая пара, их спасло чудо, в этот день они поехали к своим родственникам», – отметил он.

Фото: Facebook / Константин Ильченко

«Смотреть тяжело в глаза людям, потому что они не понимают, за что страдают, почему российская военная машина пытается убить именно их, мирных жителей. Местная власть всегда должна быть рядом с людьми, а особенно в такие трудные времена, которые переживает сейчас Золотое. Сделаем все возможное, чтобы пострадавшие не чувствовали себя наедине с горем, обязательно поможем. Уверен, что нас поддержит в этом и районная, и областная власть. Золотовцы настоящие герои, я ими горжусь!», – подытожил глава ВГА.

Напомним, в результате обстрела Золотого 29 марта были повреждены дома и мост, соединяющий прифронтовые Горское и Золотое (Луганская обл.). Обстрел моста велся прицельно.

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