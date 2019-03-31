Как голосуют в прифронтовой Марьинке (Видео). Новости

Согласно данным реестра, Донецкая область вторая по количеству избирателей. Здесь их – 3 млн и почти 200 тыс, передает телеканал «Украина».

Выборы в Марьинке проходят при усиленных мерах безопасности: каждый участок охраняют полицейские. Все пять избирательных участков открылись вовремя, а возле них еще до открытия ждали первые избиратели. Это были не только пожилые люди, которые привыкли голосовать утром, но и молодежь.

Отметим, что из-за войны выборов президента в Марьинке не было уже почти 10 лет. Поэтому к сегодняшнему голосованию здесь относятся очень серьезно. Тут проголосуют не все зарегистрированные в Марьинке избиратели. Ведь многие уехали еще в 2014-2015 годах, и сегодня живут далеко от места голосования.

Кроме обычных участков в городе работает и специальные: там голосуют военные. Несмотря на то, что он расположен буквально в четырехстах метрах от передовой, здесь много желающих проголосовать.

А вот ажиотажа в пунктах пропуска не наблюдается – утром здесь было непривычно пусто. По словам пограничников, на пропускном пункте Марьинка уже два дня, как количество пресекающих линию соприкосновения, уменьшилось в разы. По их словам, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) делают все, чтобы украинцы не смогли проголосовать.

Видео: телеканал «Украина»