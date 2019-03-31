Незаконная агитация, фото бюллетеней и проблемы в работе УИК: В КИУ назвали основные проблемы в день голосования. Новости

Комитет избирателей Украины (КИУ) констатирует, что незаконная агитация, фото бюллетеней и проблемы в работе избиркомов являются главными проблемами в день голосования на выборах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор КИУ Алексей Кошель.

Наблюдатели КИУ сообщают, что в большинстве регионов Украины имеют место факты, когда официальные наблюдатели одного из кандидатов используют бейджи с символикой кандидата. Часто это приводит к конфликтным ситуациям, поскольку наблюдатели и члены комиссий заставляют их прекратить использование материалов с признаками агитации.

По информации КИУ члены трех УИК поставили штамп «выбыл» напротив фамилии одного из кандидатов, чем нарушили нормы действующего законодательства. Такие действия привели к порче бюллетеней. Как результат – затягивание начала голосования и потеря ряда голосов избирателей.

Наблюдатели КИУ также фиксируют ряд случаев фотографирования избирателями заполненных бюллетеней (в Винницкой и Черновицкой обл.). Такие действия могут быть как проявлением зависимости избирателей от социальных сетей и размещения фото, так и технологии обмена фото с заполненным бюллетенем на финансовое вознаграждение.

Пока известен один факт действий силового характера – вброс воспламеняющегося вещества на один из участков в городе Борзна Черниговской области.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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