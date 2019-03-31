Ситуация в пунктах пропуска днем 31 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 31 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Виктория: «12:37. В Никитовке в сторону Бахмута людей только с автобуса, нигде нет очереди»

БФ «Право на захист»: «Інформація на 13:00. З боку контрольованої українським урядом території працюють 4 віконця ДПСУ. Спостерігається черга з майже 30 осіб, яких нещодавно привіз автобус. З боку неконтрольованої українським урядом території працює 4 віконця, черга до 10 осіб. Автомобільних черг з обох боків немає».

КПВВ «Марьинка»:

Света: «9:39. Курахово, в сторону Украины пусто»;

«Администратор»: «10:46. Сейчас на "Каргилле" в Украину: 5 машин, один автобус, 5 человек пешей»;

Марина: «10:47. На "Каргилле" в Украину 3 машины»;

«Администратор»: «11:24. Каргил, Марьинка. На всех постах в обе стороны пусто. Сразу на проверку. Пеших тоже очень мало»;

Ольга: «12:00. "Каргилл" в Украину – основная 6 машин. Льготы нет»;

БФ «Право на захист»: «Станом на 12:00. З боку контрольованої українським урядом території – до 15 автівок на паспортному контролі, тих, хто перетинає КПВВ пішки, – до 50 осіб. Працює три вікна ДПСУ».

КПВВ «Новотроицкое»:

Марина: «10:10. Еленовка в обе стороны пусто, Новотроицкое в обе стороны пусто»;

«Администратор»: «11:23. Только приехала из Волновахи в Донецк, машин в Еленовке нет в обе стороны»;

Ираида: «12:49. Новотроицк в Донецк – сразу на проверку. В Еленовке в Новотроицк машин 15».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «10:55. Станица Луганская. Свободно в обе стороны»;

БФ «Право на захист»: «Станом на 12:00. Черг із обох боків лінії зіткнення немає. Але потік людей різного віку зберігається. Дехто їде голосувати. Рейсові автобуси і приватні перевізники працюють у штатному режимі. Все спокійно».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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