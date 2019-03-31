Правоохранители Донетчины зарегистрировали 52 нарушения, связанных с избирательным процессом. Новости

По состоянию на 13:00 сегодня, 31 марта, правоохранители Донетчины зарегистрировали 52 нарушения, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
«Полицейские реагируют на каждое обращение. По всем заявлениям, поступившим с избирательных участков, проводится проверка», – отметили в пресс-службе.
Среди сообщений:
- телесные повреждения;
- фотографирование с бюллетенем;
- сбор данных о волеизъявлении избирателя;
- попытка вынести бюллетень;
- повреждение бюллетеня.
«По результатам проверки фактам будет дана правовая оценка», – подчеркнули в полиции.
Всего за период избирательной кампании в Донецкой области зарегистрировано 420 происшествий, связанных с нарушением избирательного законодательства. Открыто 14 уголовных производств, составлено 12 административных протоколов.
«Кроме того, выявлено более 130 фейковых сообщений, созданных на временно оккупированной территории», – констатировали в пресс-службе.
Ранее в КИУ озвучили основные проблемы в день голосования.
Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).
Читайте также:
- В Луганской области зафиксировали 23 сообщения о возможных нарушениях во время выборов
- С утра в Донецкой области зарегистрировано 15 нарушений, связанных с выборами, – полиция
- На Донетчине полиция проверяет факт избиения члена избирательной комиссии
- Заложник бюрократии: Чтобы проголосовать на выборах, переселенке пришлось обратиться в суд
- Незаконная агитация, фото бюллетеней и проблемы в работе УИК: В КИУ назвали основные проблемы в день голосования
Комментарии