Правоохранители Донетчины зарегистрировали 52 нарушения, связанных с избирательным процессом. Новости

По состоянию на 13:00 сегодня, 31 марта, правоохранители Донетчины зарегистрировали 52 нарушения, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Полицейские реагируют на каждое обращение. По всем заявлениям, поступившим с избирательных участков, проводится проверка», – отметили в пресс-службе.

Среди сообщений:

телесные повреждения;

фотографирование с бюллетенем;

сбор данных о волеизъявлении избирателя;

попытка вынести бюллетень;

повреждение бюллетеня.

«По результатам проверки фактам будет дана правовая оценка», – подчеркнули в полиции.

Всего за период избирательной кампании в Донецкой области зарегистрировано 420 происшествий, связанных с нарушением избирательного законодательства. Открыто 14 уголовных производств, составлено 12 административных протоколов.

«Кроме того, выявлено более 130 фейковых сообщений, созданных на временно оккупированной территории», – констатировали в пресс-службе.

Ранее в КИУ озвучили основные проблемы в день голосования.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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