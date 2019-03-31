Выборы президента: Уже проголосовали почти 5 млн украинцев. Новости

Почти 5 млн украинцев уже отдали свой голос за одного из кандидатов в президенты Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Конопольский, передает «Сегодня».

По его словам, явка на 13:30 составляла 16,65%.

«Получили бюллетени для голосования 4 млн 848 тысяч 926 граждан, что составляет 16,65%», – отметил Конопольский.

Наиболее активно украинцы продолжают голосовать в Запорожской, Луганской и Полтавской областях. Там явка – более 20%. К регионам-лидерам по активности присоединились Черниговская и Черкасская области. А вот по-прежнему не спешат идти в избирательные участки жители Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. В этих регионах явка составляет около 10%.

ЦИК будет работать без перерыва, пока не подсчитает все голоса.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).