В Краматорске за 250 метров от избирательного участка заминировали автомобиль. Новости

Сегодня, 31 марта, в 13:33 полиция Краматорска (Донецкая обл.) получила анонимное сообщение, что районе избирательного участка № 141052 на улице В. Стуса стоит заминированый автомобиль «Ауди А 6». Об этом «Донецким новостям» сообщили в пресс-службе полиции.

На место происшествия прибыли взрывотехники и оперативно-следственная группа полиции. Сейчас взрывотехники осматривают автомобиль, а полиция устанавливает владельца транспортного средства.

Обстоятельства случившегося уточняются. Место происшествия охраняется.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).