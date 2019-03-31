Пенсии переселенцев: Судебная практика подтверждает незаконность прекращения выплат. Новости

Судебная практика в Украине подтверждает незаконность прекращения внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) пенсионных выплат способом, введенным Постановлением Кабинета министров Украины (КМУ) №365*, и осуществление контроля над такими выплатами. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

«По состоянию на 11 декабря 2018 года национальными судами вынесено более 15 тысяч решений по делам, которые касаются положений Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" от 20.10.2014 года №1706-VII, из них: 4,5 тыс. решений вынесено по делам о прекращении пенсионных выплат ВПЛ на основании положений порядков, утвержденных Постановлением №365. После принятия 03.05.2018 года Верховным судом решения по результатам рассмотрения образцового дела №805/402/18-а, оставленного без изменений решением Большой Палаты ВС от 04.09.2018 года, суды при рассмотрении аналогичных дел в абсолютном большинстве удовлетворяют исковые требования, признавая действия или решения органов ПФУ неправомерными», – говорится в докладе.

В документе отмечается, что, однако, решения судов не выполняются. «Что приводит к пренебрежению действующим правительством конституционных прав граждан Украины и резолюций ООН, принятых в пользу указанной категории лиц. С учетом того, что такая ситуация серьезно и критически повлияла на право значительной части ВПЛ и порядок восстановления остановленных выплат оставался непонятным, Уполномоченным было направлено обращение премьер-министру Украины о принятии мер с целью определения механизма выплаты пенсий ВПЛ за прошедший период, в том числе, по решениям судов», – сказано в докладе.

Так, судебная практика подтверждает незаконность прекращения ВПЛ пенсионных выплат способом, введенным Постановлением №365, и осуществление контроля над такими выплатами. «В частности, решением Окружного административного суда г. Киева от 29.06.2017 года оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного административного суда от 04.07.2018 года, признаны недействительными ряд пунктов Порядка назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ (пункты 7, 8, 9, 13) и Порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденные Постановлением №365. В результате принятия такого решения проверки фактического места проживания ВПЛ не должны осуществляться», – резюмируется в докладе.

Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тыс. исков против ПФУ. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов. Заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины. Она подчеркнула, что украинские власти должны безотлагательно решить вопрос выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

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