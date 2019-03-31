Комитет избирателей Украины пока не фиксирует попыток систематической фальсификации выборов. Новости

В Комитете избирателей Украины пока не фиксируют попыток систематической фальсификации выборов. Об этом «Громадському радіо» заявил председатель организации Алексей Кошель.

По состоянию на 15 часов наблюдатели организации зафиксировали несколько нарушений на Луганщине, Львовщине и Херсонщине, в частности подвоз избирателей, недостаток переносных ящиков и подозрение в организации контролируемого голосования.

Напомним, в КИУ назвали основные проблемы в день голосования.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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