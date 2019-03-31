Как мониторят избирательный процесс во всех СИЗО и колониях Луганской и Донецкой областей (Фото). Новости

В день выборов сотрудники центрального офиса омбудсмена все сотрудники представительства уполномоченного в Луганской и Донецкой областях осуществляют мониторинг избирательного процесса в местах лишения свободы, чтобы не допустить нарушений избирательных прав тех, кто там находится. Об этом 31 марта на своей страинце в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Мониторинг осуществляется во всех следственных изоляторах и исправительных колониях Луганской и Донецкой областей. Также сотрудники центрального офиса секретариата уполномоченного сегодня, в день выборов, осуществляют мониторинг на всех КПВВ Луганской и Донецкой областей с целью соблюдения прав граждан на свободное перемещение в день голосования», – написал он.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).