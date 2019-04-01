Условия назначения жилищной субсидии в Украине вызывают социальную напряженность в обществе. Новости

В Украине условия назначения жилищной субсидии вызывают социальную напряженность в обществе. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан к украинскому омбудсмену. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка О. из Винницкой области, сообщив о нарушении ее права на назначение жилищной субсидии в связи с невозможностью предоставить информацию о членах семьи, которые зарегистрированы, но не проживают в ее домохозяйстве. «Вопрос не удалось урегулировать, поскольку, в соответствии с законодательством, в случае, если не внесены в полном объеме сведения о членах домохозяйства или сведения о членах семьи лиц из состава домохозяйства, доходы которых учитываются при назначении субсидии, вопрос назначения жилищной субсидии не рассматривается», – говорится в докладе.

Кроме того, как сообщается в докладе, «введенный правительством механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме является громоздким». «А его внедрение содержит отдельные риски нарушений прав человека, в частности, в случае неуказания номера мобильного телефона в заявлении и декларации, а также несвоевременного финансирования субсидии и перечисления ее на лицевой счет получателя коммунальных услуг – субсидианта», – отмечается в документе.

Также отмечается, что деятельность комиссий, рассматривающих вопросы назначения гражданам жилищной субсидии, «в отдельных случаях с целью обеспечения эффективности их работы, требует регламентации на нормативном уровне».

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