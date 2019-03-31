В России потребовали разъяснить дончанам, что в происходящем в Донбассе виноваты они сами. Новости

Жители Донбасса, которые почти пять лет живут на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса «сами виноваты» в сложившейся ситуации. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации России заявил ведущий научный сотрудник российского государственного Института стратегических исследований Олег Неменский.

«На Донбассе не было такой консолидации власти и общества, как в Крыму. Не было автономии, законного права проведения референдума и национальной идентичности большинства населения, которое бы отличалось от титульной общегосударственной идентичности. Это очень важные моменты, которые определили то, что Россия не смогла повести себя так же в отношении Донбасса, как и в отношении Крыма. Я почему это подчеркиваю, нам надо это объяснять населению Донбасса. Нам надо лучше объяснять, доносить до их сознания», – сказал он.

Неменский также объяснил, что нужно было «вовремя голосовать за другую власть, которая бы от вас не сбежала, надо было называть себя русскими во время переписи населения, а не украинцами, а там большинство называло себя таковыми».

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