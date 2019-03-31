Выборы президента Украины: На 15:00 проголосовали 44,79% избирателей. Новости

По состоянию на 15:00 явка на выборах президента Украины составила 44,79% избирателей. Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В ЦИК уточнили, что данные об активности избирателей поступили из 134 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Донецкой области активность избирателей по состоянию на 15 часов составляет 43,83%, в Луганской – 43,29%.

Скриншот: официальный сайт ЦИК

Напомним, сегодня, 31 марта, – день голосования на выборах президента Украины. Избирательные участки по всей стране (кроме неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма) открылись в 8:00, проголосовать можно до 20:00.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округа, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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