Выборы президента: На Донетчине работают 1211 избирательных участков. Новости

На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области сегодня, 31 марта, работают все 1211 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«Сегодня, с 08:00 на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, начали свою работу все участки – 1211. Зарегистрировано 1435688 человек. Созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления. Процесс голосования проходит спокойно», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в области работают 65 специальных избирательных участков для военнослужащих.

«Как отметил член ЦИК Михаил Вербенский, на специальных участках в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области смогут проголосовать 47 тыс. военных», – сообщили в пресс-службе.

По состоянию на 13:00 Национальная полиция Украины в Донецкой области зарегистрировала 52 нарушения.

«Полицейские реагируют на каждое обращение. По всем заявлениям, поступившим с избирательных участков, проводится проверка», – отметили в ДонОГА.

Напомним, сегодня, 31 марта, – день голосования на выборах президента Украины. Избирательные участки по всей стране (кроме неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма) открылись в 8:00, проголосовать можно до 20:00.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округа, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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