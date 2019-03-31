Толока в Мариуполе: Более 11 тысяч жителей навели чистоту в городе (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) состоялась первая в этом году общегородская толока «Наш город – наш дом». В наведении чистоты и порядка участвовали свыше 11 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Мероприятие прошло вчера, 30 марта. В уборке также участвовали сотрудники городского совета, районных администраций, коммунальных предприятий, депутаты городского совета вместе с комитетами самоорганизации населения и жители Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). «Толоке благоприятствовала ясная погода и весенняя атмосфера. В хорошем настроении все участники очищали зеленую зону от мусора и прошлогодней листвы», – говорится в сообщении.

«Толока – прекрасная возможность собраться вместе и навести чистоту в Мариуполе – в нашем доме. Тем более, хорошая погода, которая настраивает на позитивный лад», – отметил заместитель Мариупольского городского головы отметил Сергей Захаров, который вместе со всеми наводил порядок.

По информации пресс-службы, по итогам толоки в Мариуполе расчищено 58 тыс. кв. метров парков и скверов, а улиц и придомовых территорий – 226 тыс. кв. метров. Ликвидировано 39 несанкционированных свалок.

Отмечается, что для этих целей было задействовано более 20 единиц специализированной техники.