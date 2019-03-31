В Краматорске обнаружили ксерокопии бюллетеней с результатами голосования (Фото, видео) . Новости

Сегодня, 31 марта, в Краматорске (Донецкая обл.) в автомобиле, относительно которого первоначально поступила информация о заминировании, полиция обнаружила пачки ксерокопий избирательного бюллетеня с уже поставленными «галочками» за одного из кандидатов в президенты.

«Внешне транспорт не имеет признаков заминирования», – сообщили в полиции по результатам предварительного осмотра машины.

Как сообщает сайт «ОбщеЖитие», около 17 часов в результате осмотра салона «Ауди 6» на заднем сидении обнаружили пакет. В нем оказались качественные ксерокопии избирательного бюллетеня с уже поставленными «галочками» за одного из кандидатов в президенты. Псевдобюллетени представляют собой 2 скрепленных клеем листа бумаги. На всех копиях значится номер одного и того же участка и округа. Копий насчитывается несколько сотен экземпляров.

Данную информацию подтвердили и в полиции. «При обследовании автомобиля "Ауди 6" полицейские изъяли в салоне несколько сотен ксерокопий бюллетеней с отметками за одного из кандидатов в президенты Украины. Вещественные доказательства изъяты. Факт заминирования не подтвердился, но при проверке правоохранители обнаружили пакет бюллетеней, которые имели явные признаки подделки и были уже заполнены в пользу одного из кандидатов в президенты», – отметили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители проверяют происхождение документов и устанавливают их владельца. Происшедшее квалифицировано по ст. 158 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов).

Фото и видео сайта «ОбщеЖитие»

Как сообщалось ранее, сегодня 13:33 полиция Краматорска получила анонимное сообщение, что районе избирательного участка № 141052 на улице В. Стуса стоит заминированный автомобиль «Ауди А 6».

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