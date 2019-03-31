В Дружковке: На избирательных участках обнаружили ручки с исчезающими чернилами (Видео). Новости

Сегодня, 31 марта, в процессе голосования на выборах президента Украины избиратели зафиксировали три случая использования ручек с исчезающими чернилами.
Две т.н. «шпионских ручек» обнаружили в Дружковке (Донецкая обл.). Еще один случай – в Днепровском районе Киева.
Официальных комментариев относительно этих инцидентов пока нет.
По материалам ТК «Украина»
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