В Дружковке: На избирательных участках обнаружили ручки с исчезающими чернилами (Видео). Новости

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В Дружковке: На избирательных участках обнаружили ручки с исчезающими чернилами (Видео)

31.03.19 19:23dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео ТК «Украина»

Сегодня, 31 марта, в процессе голосования на выборах президента Украины избиратели зафиксировали три случая использования ручек с исчезающими чернилами.

Две т.н. «шпионских ручек» обнаружили в Дружковке (Донецкая обл.). Еще один случай – в Днепровском районе Киева.

Официальных комментариев относительно этих инцидентов пока нет.

По материалам ТК «Украина»

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