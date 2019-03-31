«Где тут 100 грамм наливают?»: Как Славянск голосовал на выборах президента (Фото). Новости

Сегодня, 31 марта, жители Славянска (Донецкая обл.) приняли участие в голосовании на выборах президента Украины. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

На избирательном участке № 141198, который расположен в холле городской музыкальной школы, работает 24 человека: члены комиссии и наблюдатели.

«Мы когда открыли в 8:00, у нас уже стояло человек шесть избирателей. Утром первой была, в основном, молодежь. А потом уже стали идти постарше возрастом. Если у нас по списку зарегистрировано 1700 избирателей, то на 14:00 проголосовало 700 человек (23%). У нас также голосуют военнослужащие части 3035, много человек оттуда было и будут еще к вечеру», – рассказала председатель комиссии Марина Мясоедова.

Она отметила, что особых трудностей в работе участка нет. «Мы уже съездили по домам. 10 человек проголосовало на дому. Люди пускали в квартиры, голосовали. Все нормально», – дополнила она.

Своими впечатлениями о ходе голосования с корреспондентом «Донецких новостей» поделился официальный наблюдатель, работавший на участке №14119, который расположен в холле ОШ № 15.

«В 7:00 была регистрация членов комиссии. В 8:00, как положено открыли участок. Всего на данном участке ожидается 2029 избирателей, и по состоянию на 12;00 поголосовали ровно 500 (т.е. 25%). По состоянию на 15:00 ни одного нарушения зафиксировано не было. Голосование идет своим чередом. Единственное, люди спрашивают, почему нет музыки. А дедушки в возрасте интересуются – где тут 100 грамм наливают. Ну как – по старым традициям. А так – все нормально, все положительно настроены, голосуют. За кого – история покажет», – говорит наблюдатель, представляющий общественную организацию.

Как рассказала заместитель председателя избирательного участка № 141220, по состоянию на 15:00 из 1 341 избирателя проголосовало 574 человека. «Это 43 % от общего количества избирателей на нашем участке. Также комиссия выезжала на дом. В списках у нас 18 человек, по состоянию на 15:00 на дому проголосовали человек. Заранее у голосующих дома брали номера телефонов, люди ждали. Когда разносили именные приглашения, уточняли у них, когда лучше приехать, чтобы они были дома или чтобы соседи ждали и помогли, если бы в этом была необходимость», – пояснила она.

«Разного возраста люди идут в разное время. Принимаем всех. Очень много с детками идут. И это хорошо – прекрасный пример для подрастающего поколения», – подчеркнула зампредседателя УИК № 141220.

На выходе из участков с проголосовавшими избирателями общаются молодые люди. По их словам, они являются волонтерами общественной организации избирательная платформа «Досвід». «Мы на участках с самого утра, с 8:00 и будем до 20:00. Мы проводим опрос, чтобы понимать примерные результаты. Мы проводим соцопрос уже после того, когда человек сделал свой выбор», – делится девушка-волонтер на одном из участков.

Реакция на волонтеров разная. «Если в процентном соотношении, то 60 на 40. 40% – не позитивная, люди сдерживаются и не отвечают на вопросы. А 60% – позитивно реагируют, отвечают. Сами подходят даже некоторые. Я тоже переживала, думала, как наш народ будет реагировать. А так – все прекрасно и никаких проблем. Агитацию не проводим, никто не кричал, агрессивных не было», – говорит представитель экзитпола.

По данным ЦИК, Славянск образует территориальный избирательный округ № 47, который распределен на 114 участков. На начало голосования 31 марта в ТИО № 47 было зарегистрировано 133 098 избирателей.

Как сообщалось ранее, в Славянске члены отдельных участковых комиссий возмущались, что не был выделен транспорт для организации голосования на дому. В результате, члены УИК были вынуждены за собственные средства вызывать такси. А в Мариуполе члены участковых комиссий отмечали непривычно высокую явку в первой половине дня.

Напомним, сегодня, 31 марта, – день голосования на выборах президента Украины. Избирательные участки по всей стране (кроме неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма) открылись в 8:00, проголосовать можно до 20:00.

По предварительным данным ЦИК, на подконтрольной Украине территории зарегистрированы 29 млн 789 тыс. 643 избирателей, больше всего – в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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