Избиение, фальсификации, препятствование: В полиции Донецкой области рассказали о нарушениях в день выборов. Новости

Сегодня, 31 марта, в день голосования на выборах президента Украина, полиция Донецкой области отмечает активизацию числа обращений в правоохранительные органы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Николай Семенишин.

Он отметил, что в целом на территории Донецкой области выборы президента Украины проходят спокойно.

«Если говорить от начала избирательного процесса, то полиция Донецкой области зарегистрировала 450 событий, связанных с избирательным законодательством. Из них 230 сообщений поступили именно от граждан. После обработки всех заявлений было открыто 17 уголовных производств, составлено 12 админпротоколов. В частности, по признакам ст. 160 УК Украины (подкуп избирателей) было открыто 4 уголовных производства, из них 3 производства уже закрыты. В суд передано 1 уголовное производство по факту хулиганства. При этом продолжаются уголовные производства по препятствованию избирательному процессу и по факту фальсификации», – сказал Семенишин.

Сегодня же, 31 марта, полиция фиксирует активизацию обращений. Например, 30 марта было зарегистрировано 40 обращений относительно нарушения избирательного законодательства. А сегодня по состоянию на 16:00 было зарегистрировано свыше 80 сообщений о нарушении избирательного законодательства. «Из этих 80-ти сообщений уже есть 3 уголовных производства. Одно из них – умышленное нанесение телесных повреждений, иные – препятствование избирательному процессу и по факту фальсификации», – уточнил глава полиции области.

В целом сегодня в области на охрану общественного порядка заступили 5 тыс. 200 правоохранителей. «Это сотрудники Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, преподаватель Донецкого юридического института внутренних дел», – уточнил Семенишин.

Все избирательные участки сегодня открылись вовремя, в 8:00 и приступили к работе. «В целом оперативная обстановка контролируемая», – резюмировал он.

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