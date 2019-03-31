Второго тура вряд ли избежать: За что голосовали вип-персоны Украины (Видео). Новости

Сегодня, 31 марта, голосуя на избирательных участках, ведущие политики Украины поделились своими впечатлениями о выборах и будущем страны, передает телеканал «Украина».

Арсений Яценюк призвал украинцев сделать взвешенный выбор, а кандидатов – смириться с результатами. Он говорит, что до последнего колебался, за кого отдать голос. Надеется, что выборы будут демократичными, однако второго тура – вряд ли избежим.

«Через три недели мы узнаем, кто победил в этой гонке, и это будут не простые три недели. Надеюсь, что выборы пройдут спокойно, и кандидаты признают результаты», – сказал он.

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Премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал в Виннице. Чтобы получить бюллетень, ему пришлось выстоять очередь. А зайти в кабинку долго не давали избиратели, делая селфи с вип-персоной. Проголосовал премьер быстро. Отмечает, что в выборе не сомневался. Голос отдал за кандидата, в котором видит успешное будущее Украины.

«Я рад тому, что мы, украинцы, имеем возможность абсолютно свободно, спокойно выбирать свое будущее. Свой выбор мы сегодня сделали. Сегодня очень важный день для всех украинцев, и я желаю нам успехов, процветания и всего-всего самого наилучшего всем украинском и нашему государству», – сказал Гройсман.

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Второй президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма проголосовал за мир и светлое будущее для Украины и украинцев. На участок он пришел с женой. После волеизъявления пообщался с журналистами:

«В Украине – одни проблемы. Чтобы сказать, что где-то, в чем-то мы достигли каких-то успехов, я так сказать не могу. И люди так думают. Но все-таки они надеются, что эти выборы существенно изменят ситуацию в стране. Главное, чтобы у людей появились вера и доверие к власти. Потому что сегодня этого нет, а если нет доверия, то и настроения нет у людей», – считает Кучма.

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Нардеп Вадим Новинский посетил участок в самом центре Одессы. Он подчеркивает, что сегодня страна выбирает курс на ближайшие 5 лет, поэтому важно сделать осознанный выбор. После голосования политик вместе с одесситами выпустили в небо голубей как символ мира в стране.

«Сегодняшний день очень важный в истории независимой Украины, когда мы выбираем будущее Украины на ближайшие 5 лет. Я голосовал за мирную Украину, за сильную Украину, за стабильную Украины, за благополучие каждого украинца, за благополучие украинского народа. Вот за это я голосовала», – поделился политик.