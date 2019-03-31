Данные национального экзитпола: Во второй тур могут выйти Зеленский и Порошенко. Новости

По результатам опроса украинцев на выходе из избирательных участков, наибольшее число их голосов получили шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Таковы данные «Национального экзитпола 2019», озвученные сегодня, 31 марта, в Киеве.

Так, за Владимира Зеленского проголосовали 30,4% опрошенных на выходе из избирательных участков.

Далее идут:

Петр Порошенко – 17,8%;

Юлия Тимошенко – 14,2%.

Анатолий Бойко – 9,8%;

Анатолий Гриценко – 7,1%;

Игорь Смешко – 6,4%;

Олег Ляшко – 4,8%;

Александр Вилкул – 4%;

Руслан Кошулинский – 1,8%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.

По результатам экзитпола, никто из кандидатов не набрал подавляющего большинства голосов украинцев (50%+1), в этой связи должен пройти второй тур выборов президента.

Как сообщалось ранее, «Национальный экзитпол 2019» был организован Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. . Опросы избирателей осуществлялись путем «тайного голосования» – респондент самостоятельно заполнял анкету (в ней сообщал, за кого проголосовал), и сам вбрасывал ее в ящик экзитпола. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,3%, а что касается лидеров, то погрешность не превысила 2,5%.

Напомним, официальные результаты выборов, прошедших 31 марта, должны быть объявлены не позднее 10 апреля. Если 31 марта ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1 голос), будет назначен второй тур выборов. Его возможная дата – 21 апреля 2019 года. Новоизбранный президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня 2019 года.

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