Почти 60%: ЦИК обнародовала явку избирателей по Луганской области . Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Почти 60%: ЦИК обнародовала явку избирателей по Луганской области

ДН

31.03.19 22:22dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 31 марта, на выборах президента Украины в Луганской области явка составила 56,8% избирателей. Таковы данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

Так, на Луганщине было создано 6 территориальных избирательных округов (ТИО), в списках избирателей по состоянию на 20:00 (на конец голосования) значилось 532 387 чел., из них проголосовали 302 309 чел. (56,8%)

Наивысшая явка отмечалась в ТИО № 106, который из подконтрольной Украине территории включает город Северодонецк и часть Попаснянского района. Здесь на участки пришли 61,3% избирателей, зарегистрированных в округе.

Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области на выборах 31 марта 2019 г.

№ ТИО

Всего участков

Кол-во избирателей в списках на конец голосования

Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования

Явка избирателей

Луганская область (по имеющимся данным ТИО)

536

532 387

302 309

56,8%

ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района

7

9 585

4 818

50,3%

ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее Стаханов), часть Попаснянского района

74

102 465

62 823

61,3%

ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

63

102 522

53 814

52,5%

ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

42

65 247

35 941

55,1%

ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района

200

146 149

89 118

61,0%

ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района

150

106 419

55 795

52,4%

 
По Донецкой области на данный момент имеется информация по 8-ми округам из 12-ти. Предварительная явка по области составляет 51,1%.

Читайте также:

Комментарии