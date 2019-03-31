Почти 60%: ЦИК обнародовала явку избирателей по Луганской области . Новости

Сегодня, 31 марта, на выборах президента Украины в Луганской области явка составила 56,8% избирателей. Таковы данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией.
Так, на Луганщине было создано 6 территориальных избирательных округов (ТИО), в списках избирателей по состоянию на 20:00 (на конец голосования) значилось 532 387 чел., из них проголосовали 302 309 чел. (56,8%)
Наивысшая явка отмечалась в ТИО № 106, который из подконтрольной Украине территории включает город Северодонецк и часть Попаснянского района. Здесь на участки пришли 61,3% избирателей, зарегистрированных в округе.
Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области на выборах 31 марта 2019 г.
№ ТИО
Всего участков
Кол-во избирателей в списках на конец голосования
Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования
Явка избирателей
Луганская область (по имеющимся данным ТИО)
536
532 387
302 309
56,8%
ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района
7
9 585
4 818
50,3%
ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее Стаханов), часть Попаснянского района
74
102 465
62 823
61,3%
ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
63
102 522
53 814
52,5%
ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
42
65 247
35 941
55,1%
ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района
200
146 149
89 118
61,0%
ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района
150
106 419
55 795
52,4%
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