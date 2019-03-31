Почти 60%: ЦИК обнародовала явку избирателей по Луганской области . Новости

Сегодня, 31 марта, на выборах президента Украины в Луганской области явка составила 56,8% избирателей. Таковы данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

Так, на Луганщине было создано 6 территориальных избирательных округов (ТИО), в списках избирателей по состоянию на 20:00 (на конец голосования) значилось 532 387 чел., из них проголосовали 302 309 чел. (56,8%)

Наивысшая явка отмечалась в ТИО № 106, который из подконтрольной Украине территории включает город Северодонецк и часть Попаснянского района. Здесь на участки пришли 61,3% избирателей, зарегистрированных в округе.

Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области на выборах 31 марта 2019 г.

№ ТИО Всего участков Кол-во избирателей в списках на конец голосования Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования Явка избирателей Луганская область (по имеющимся данным ТИО) 536 532 387 302 309 56,8% ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района 7 9 585 4 818 50,3% ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее Стаханов), часть Попаснянского района 74 102 465 62 823 61,3% ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 63 102 522 53 814 52,5% ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 42 65 247 35 941 55,1% ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района 200 146 149 89 118 61,0% ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района 150 106 419 55 795 52,4%

По Донецкой области на данный момент имеется информация по 8-ми округам из 12-ти. Предварительная явка по области составляет 51,1%.

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